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Факты / Украина

Дело украинца Маркива: Италия требует несколько миллионов евро компенсации

Адвокаты родственников итальянского фотографа Андреа Роккели, в гибели которого обвиняют украинского нацгвардейца Виталия Маркива, требуют назначить несколько миллионов евро компенсации.

Віталій Марків

В трибунале итальянского города Павии 14 июня состоялось одно из последних судебных заседаний по делу украинского нацгвардийца Виталия Маркива.

Его обвинили в убийстве фотографа Андреа Рокелли, погибшего возле Славянска под минометным огнем 24 мая 2014 года.

Смотрите: Дело нацгвардейца Маркива: Аваков прилетел на суд в Италию

В Нацгвардии заявили – Маркив не виноват, потому что в батальоне, где он служил, тогда не было ни одного миномета.

Однако защитница требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли в 1 млн евро – по 500 тыс. матери и отцу погибшего.

Кроме того, для гражданской жены фотографа адвокаты просит 800 тыс. евро, а также отдельную компенсацию для сестры.

Напомним, Виталия Маркива задержали летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья.

Итальянская прокуратура просит для украинского нацгвардейца Виталия Маркива 17 лет заключения. 21  июня и 5 июля суд заслушает защиту, а 12-го может вынести приговор.

Источник: Радио Свобода

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