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Факти / Україна

Справа українця Марківа: Італія вимагає кілька мільйонів євро компенсації

Адвокати родичів італійського фотографа Андреа Роккелі, у загибелі якого звинувачують українського нацгвардійця Віталія Марківа, вимагають призначити кілька мільйонів євро компенсації.

Віталій Марків

У трибуналі італійського міста Павії 14 червня відбулося одне з останніх судових засідань у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Його звинуватили у вбивстві фотографа Андреа Рокеллі, який загинув біля Слов’янська під мінометним вогнем 24 травня 2014 року.

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У Нацгвардії заявили – Марків не винний, бо у батальйоні, де він служив, тоді не було жодного міномета.

Проте захисниця вимагає від суду присяжних призначити сплату компенсації родині Роккеллі в 1 млн євро – по 500 тис. матері і батьку загиблого.

Окрім того, для цивільної дружини фотографа адвокати просить 800 тис. євро, а також окрему компенсацію для сестри.

Нагадаємо, Віталія Марківа затримали влітку 2017-го в аеропорту італійського міста Болонья.

Італійська прокуратура просить для українського нацгвардійця Віталія Марківа 17 років ув’язнення. 21  червня і 5 липня суд заслухає захист, а 12-го може винести вирок.

Джерело: Радіо Свобода

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