Нацгвардейца Маркива хотят засудить в Италии на 17 лет

Итальянская прокуратура потребовала приговорить к 17-ти годам заключения бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом прокурор заявил в итоговом выступлении на суде, который проходит в городе Павиа. 21-го июня и 5 июля суд заслушает защиту, а 12-го может вынести приговор. Напомним, Виталия Маркива задержали летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвинили в убийстве фотографа Андреа Рокелле, погибшего возле Славянска под минометным огнем 24 мая 2014 года.

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В Нацгвардии заявили – Маркив не виноват, потому что в батальоне, где служил нацгвардеец, тогда не было ни одного миномета. В мае по делу Маркива дал показания глава МВД Арсен Аваков. В суде выступал также исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан.

К слову, 180 топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины – суд открыл дело.

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