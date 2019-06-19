PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Моцик, Бондар, Лутковська і Веремій представлятимуть Україну в підгрупах ТКГ

Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи.

зеленский

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Бондаря, Ігоря Веремія, Валерію Лутковську і Олександра Моцика уповноваженими представниками України в робочих підгрупах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з указом, офіцер ЗСУ Богдан Бондар представлятиме Україну в робочій підгрупі з питань безпеки.

Читайте: ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігор Веремій працюватиме у підгрупі з соціально-економічних питань.

Колишній омбудсмен Валерія Лутковська працюватиме над гуманітарними питаннями, а екс-посол України в США Олександр Моцик – у робочій підгрупі з політичних питань.

Також президент доручив Кабміну вирішити питання фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням представництва України в ТКГ.

Нагадаємо, ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України повинна до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Данилюк призначений головою Національного центру кібербезпеки
Зеленський обговорив зі Штайнмаєром звільнення моряків
Цього тижня Рада може розглянути правки до Виборчого кодексу і звільнити силовиків
Зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень
Меркель стало зле перед зустріччю з Зеленським – канцлер пояснила причину
Зеленський за обмін утримуваних в ОРДЛО “хоча б 10 на 10”
Зустріч Зеленського і Меркель: санкції залишаться, поки РФ не поверне Крим
Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка