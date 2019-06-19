Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи.

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Бондаря, Ігоря Веремія, Валерію Лутковську і Олександра Моцика уповноваженими представниками України в робочих підгрупах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з указом, офіцер ЗСУ Богдан Бондар представлятиме Україну в робочій підгрупі з питань безпеки.

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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігор Веремій працюватиме у підгрупі з соціально-економічних питань.

Колишній омбудсмен Валерія Лутковська працюватиме над гуманітарними питаннями, а екс-посол України в США Олександр Моцик – у робочій підгрупі з політичних питань.

Також президент доручив Кабміну вирішити питання фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням представництва України в ТКГ.

Нагадаємо, ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України повинна до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.