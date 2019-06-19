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Факты / Украина / Общество

Население Украины к 2050 году уменьшится до 35 млн – прогноз ООН

Население Украины до 2050 года сократится на 19,9% и составит 35,22 млн человек.

Население Украины к 2050 году уменьшится до 35 млн – прогноз ООН

Численность населения Украины с учетом Крыма до 2030 года сократится до 40,88 млн человек. К 2040 году эта цифра составит 38 млн, а в 2050 году уменшиться на 19,9% и составит 35,22 млн человек.

Наибольшее сокращение численности населения до 20% ожидается в в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах.

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В документе также представлен прогноз до конца столетия. По предположениям исследователей, к этому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек.

В Украине население уменьшится до 24,4 млн человек.

Ранее Факты ICTV писали о том, что количество людей на Земле к 2050 году превысит 9 млрд.

Источник: ООН

Фото: Dreamstime

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