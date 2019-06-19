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Факти / Україна / Суспільство

Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН

Населення України до 2050 року скоротиться на 19,9% і становитиме 35,22 млн осіб.

Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН

Кількість населення України з урахуванням Криму до 2030 року скоротиться до 40,88 млн осіб. До 2040 року ця цифра становитиме  38 млн, а у 2050 році зменшиться на 19,9% і складе 35,22 млн осіб.

Найбільше скорочення кількості населення до 20% очікується в в Болгарії, Латвії, Литві, Україні і на островах Волліс і Футуна.

За прогнозами аналітиків, до 2050 року чисельність населення скоротиться, як мінімум, на 1% в 55 країнах.

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У документі також поданий прогноз до кінця століття. За припущеннями дослідників, до цього часу на Землі проживатиме близько 11 млрд людей.

В Україні населення зменшиться до 24,4 млн осіб.

Раніше Факти ICTV писали про те, що кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд.

Джерело: ООН

Фото: Dreamstime

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