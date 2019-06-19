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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: СБУ проводит обыски у Рыщука

Следователи Службы безопасности Украины проводят обыски в Херсонской области по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

СБУ проводить обшуки у Рищука

В частности, СБУ проводит обыски у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рыщука.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, следственные действия происходят в рамках расследования дела о заказном убийстве Екатерины Гандзюк по поручению генпрокурора.

Читайте: Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Она также подчеркнула, что детали дела не будут разглашаться до завершения расследования.

Напомним, 6 июня суд вынес приговор обвиняемым в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: Гітлянська Олена

ФотоЄвген Рищук

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