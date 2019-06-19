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Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука

Слідчі Служби безпеки України проводять обшуки в Херсонській області у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

СБУ проводить обшуки у Рищука

Зокрема, СБУ проводить обшуки у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи щодо замовного вбивства Катерини Гандзюк за дорученням генпрокурора.

Читайте: Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Вона також наголосила, що деталі справи не будуть розголошуватись до завершення розслідування.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Гітлянська Олена

Фото: Євген Рищук

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