Слідчі Служби безпеки України проводять обшуки в Херсонській області у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Зокрема, СБУ проводить обшуки у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи щодо замовного вбивства Катерини Гандзюк за дорученням генпрокурора.

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Вона також наголосила, що деталі справи не будуть розголошуватись до завершення розслідування.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Гітлянська Олена

Фото: Євген Рищук