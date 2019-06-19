Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций относительно тарифов на содержание домов и придомовых территорий в Киеве.

Постановлением ВСУ, которое вступило в силу 12 июня и не подлежит обжалованию, отменено решение двух других судов по иску ВОО Союз собственников жилья Украины к КГГА об отмене соответствующего распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий.

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В связи с этим КГГА предоставляет информацию потребителям по установлению цен на услуги по содержанию домов и придомовых территорий:

– Согласно закону О жилищно-коммунальных услугах, ключевые решения по управлению домом, в том числе, о стоимости услуг, выбору управляющей компании принимаются путем проведения домовых собраний и голосования совладельцев.

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В мэрии отмечают, что понятие тариф не применяется с июня прошлого года, а органы местного самоуправления потеряли полномочия устанавливать тариф.

– На сегодняшний день действует договорная экономически обоснованная стоимость между управляющими компаниями и жителями, на основе которой осуществляется обслуживание домов. Цена базируется на фактических затратах предприятия (зарплата персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и т.п. – Ред.), – сообщает КГГА.

К слову, с мая 2019 года в Украине ввели начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.