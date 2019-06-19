Верховний суд скасував рішення двох попередніх інстанцій щодо тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій у Києві.

Постановою ВСУ, яка набула чинності 12 червня та не підлягає оскарженню, скасовано рішення двох інших судів за позовом ВГО Спілка власників житла України до КМДА про скасування відповідного розпорядження, яким затверджені тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій.

Справу направили на новий розгляд до суду першої інстанції.

У зв’язку з цим КМДА надає інформацію споживачам щодо встановлення цін на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій:

– Відповідно до закону Про житлово-комунальні послуги, ключові рішення щодо управління будинком, зокрема, щодо вартості послуг, вибору управляючої компанії приймаються шляхом проведення будинкових зборів та голосування співвласників.

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У мерії наголошують, що поняття тариф не застосовується із червня минулого року, а органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф.

– На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями та мешканцями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків. Ціна базується на фактичних витратах підприємства (зарплату персоналу, затрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо – Ред.), – повідомляє КМДА.

До слова, з травня 2019 року в Україні ввели нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.