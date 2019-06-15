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Факты / Украина

Можно в шортах: в АП изменили правила дресс-кода

В Администрации президента Украины изменили правила посещения и разрешили ходить в шортах.

АП

Бизнесмен и волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии Слуга народа, заявил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей АП.

– Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно, – рассказал он.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что изменения относительно внешнего вида сотрудников и посетителей здания АП внесут в официальные документы.

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– В ближайшее время должна заработать эта инновация, – заверила она.

К слову, президент Владимир Зеленский планирует переместить свою Администрацию из офиса на Банковой в другое здание

Источник: Радио Свобода

Фото: Администрация Президента

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