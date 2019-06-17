Команда президента Украины Владимира Зеленского не передумала переносить Администрацию президента.

В здании Администрации президента, что на Банковой, могут сделать музей государственности.

Как сообщил в одном из интервью глава АП Андрей Богдан, в настоящее время планируется переезд в другое помещение, в офис открытого типа.

По его словам, там будут созданы рабочие группы и открытая территория для общения, куда сможет попасть каждый украинец.

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Здание Администрации президента, которое находится на Банковой улице, могут продать или превратить в музей государственности Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в АП изменили правила дресс-кода.