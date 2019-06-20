Президент Володимир Зеленський видав указ, який скасовує обов’язкове носіння форми учнями у школах.

Президент Володимир Зеленський видав указ №418/2019, в якому йдеться про те, що 61 указ глави держави втрачає чинність.

Серед них є указ від 12 червня 1996 року Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти, яким форма визначалася обов’язковою у школах.

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Для виконання відповідного указу у серпні 1996 року було також затверджено зразки шкільної форми.

До слова, 20 червня з’явився указ Володимира Зеленського, яким скасовується використання маячків на автомобілях кортежів.