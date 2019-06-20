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Факты / Украина / Политика

Зеленский встретится с отцом Екатерины Гандзюк

Виктор Гандзюк попросил про закрытую встречу с президентом по расследованию убийства его дочери и Владимиром Зеленским согласился.

Зеленский встретится с отцом Екатерины Гандзюк

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк обнародовал открытое письмо к президенту с просьбой встретиться. Вскоре Владимир Зеленский ответил ему в комментариях, что не против встретиться.

Виктор Гандзюк назвал текущие результаты расследования неудовлетворительными:

– Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент.

Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель – наказать виновных в убийстве, – написал Гандзюк.

Отец активистки напомнил, что баллотируясь в президенты, Зеленский требовал у предшественника – Петра Порошенко – наказать убийц Екатерины Гандзюк.

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– Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите. Позавчера Кати исполнилось бы тридцать четыре, – написал отец Гандзюк.

Утром 20 июня появился комментарий от имени Зеленского с предложением встретиться в Администрации президента.

Напомним, 6 июня суд вынес приговор обвиняемым в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: Виктор Гандзюк

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