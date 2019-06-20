Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк оприлюднив відкритий лист до президента з проханням зустрітися, невдовзі Володимир Зеленський відповів йому у коментарях, що не проти зустрітися.

Віктор Гандзюк назвав поточні результати розслідування незадовільними:

– Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент.

Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета – покарати винних у вбивстві, – написав Гандзюк.