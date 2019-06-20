PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський зустрінеться з батьком Катерини Гандзюк

Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом стосовно розслідування вбивства його доньки і Володимиром Зеленським погодився.

Зеленський зустрінеться з батьком Катерини Гандзюк

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк оприлюднив відкритий лист до президента з проханням зустрітися, невдовзі Володимир Зеленський відповів йому у коментарях, що не проти зустрітися.

Віктор Гандзюк назвав поточні результати розслідування незадовільними:

– Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент.

Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета – покарати винних у вбивстві, – написав Гандзюк.

Батько активістки нагадав, що балотуючись у президенти, Зеленський вимагав у попередника – Петра Порошенка – покарати вбивць Катерини Гандзюк.

Читайте: Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

– Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилось б тридцять чотири, – написав батько Гандзюк.

Зранку 20 червня з’явився коментар від імені Зеленського із пропозицією зустрітись в Адміністрації президента.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Віктор Гандзюк

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Куди переїде АП: Зеленському презентували план будівлі на Європейській площі
Зеленський розповів, що заважає швидкому переїзду АП з Банкової
Ялтинська європейська стратегія: які теми обговорять на YES-2019
Данилюк призначений головою Національного центру кібербезпеки
Моцик, Бондар, Лутковська і Веремій представлятимуть Україну в підгрупах ТКГ
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука
Зеленський обговорив зі Штайнмаєром звільнення моряків
Цього тижня Рада може розглянути правки до Виборчого кодексу і звільнити силовиків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка