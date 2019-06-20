Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом стосовно розслідування вбивства його доньки і Володимиром Зеленським погодився.
Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк оприлюднив відкритий лист до президента з проханням зустрітися, невдовзі Володимир Зеленський відповів йому у коментарях, що не проти зустрітися.
Віктор Гандзюк назвав поточні результати розслідування незадовільними:
– Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент.
Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета – покарати винних у вбивстві, – написав Гандзюк.
Батько активістки нагадав, що балотуючись у президенти, Зеленський вимагав у попередника – Петра Порошенка – покарати вбивць Катерини Гандзюк.
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– Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилось б тридцять чотири, – написав батько Гандзюк.
Зранку 20 червня з’явився коментар від імені Зеленського із пропозицією зустрітись в Адміністрації президента.
Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.
Джерело: Віктор Гандзюк