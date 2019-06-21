Представитель трубно-колесной компании Интерпайп Денис Морозов заявил, что накануне запуска рынка электроэнергии остаются непонятными многие факторы, в том числе вопрос ценообразования и нормативно-правового обеспечения ряда процедур.

Условия работы промышленности после запуска в Украине новой модели рынка электроэнергии практически невозможно спрогнозировать. Об этом заявил директор по экономике и финансам трубно-колесной компании Интерпайп Денис Морозов.

С 1 июля в стране начинают действовать нормы закона о рынке электрической энергии, принятого в 2017 году. Прописанные в документе правила предполагают либерализацию модели поставки электроэнергии от генерирующих компаний потребителям и существенно меняют порядок расчетов.

Однако накануне запуска рынка неясным остается вопрос ценообразования, а также нормативно-правового обеспечения ряда процедур.

– Мы активно изучаем ситуацию и понимаем, что она непрозрачная, неясная и неочевидная. Для нас с 1 июля тоже будет какой-то большой хаос, потому что никто не понимает, какая будет цена. Она может быть любой. Есть опасения, что на рынке, где есть два поставщика энергии, будет не Роттердам+, а Роттердам+++, – сказал Морозов.

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По его словам, запуск рынка с определенными ограничениями мог бы решить ряд проблем.

– Мы со всей страной вместе ждем хоть какого-то решения проблемы или хотя бы какого-то ограничения, чтобы сразу не было резкого роста (цен, – Ред.), – сказал Морозов.

Напомним, USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме.

Источник: uaprom.info