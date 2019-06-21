Представник трубно-колісної компанії Інтерпайп Денис Морозов заявив, що напередодні запуску ринку електроенергії залишаються незрозумілими багато факторів, зокрема питання ціноутворення і нормативно-правового забезпечення низки процедур.

Умови роботи промисловості після запуску в Україні нової моделі ринку електроенергії практично неможливо спрогнозувати. Про це заявив директор з економіки та фінансів трубно-колісної компанії Інтерпайп Денис Морозов.

З 1 липня в країні починають діяти норми закону про ринок електричної енергії, ухваленого в 2017 році. Прописані в документі правила передбачають лібералізацію моделі постачання електроенергії від генеруючих компаній до споживачів і суттєво змінюють порядок розрахунків.

Проте напередодні запуску ринку незрозумілим залишається питання ціноутворення, а також нормативно-правового забезпечення низки процедур.

– Ми активно вивчаємо ситуацію і розуміємо, що вона непрозора, незрозуміла та неочевидна. Для нас з 1 липня теж буде якийсь великий хаос, тому що ніхто не розуміє, яка буде ціна. Вона може бути будь-якою. Є побоювання, що на ринку, де є два постачальника енергії, буде не Роттердам +, а Роттердам +++, – сказав Морозов.

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За його словами, запуск ринку з певними обмеженнями міг би вирішити низку проблем.

– Ми з усією країною разом чекаємо хоч якогось вирішення проблеми або хоча б якогось обмеження, щоб відразу не було різкого зростання (цін, – Ред.), – сказав Морозов.

Нагадаємо, USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі.

Джерело: uaprom.info