Партия Слуга народа опубликовала список своих кандидатов по мажоритарным округам.

Слуга народа показала список партии по мажоритарным округам в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Запорожской, Львовской, Кировоградской и Черниговской областях.

Винницкая область

Округ № 11 – Пашковский Максим Игоревич

Житель Винницы. Окончил юридический факультет Национального университета Киево-Могилянская академия. Предприниматель и основатель социальной проекта Юридическая клиника Скорая юридическая помощь.

Округ № 12 – Драбовский Анатолий Григорьевич

Житель Винницы. Закончил Киевский торгово-экономический университет по специальности Экономика торговли. Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

Округ № 13 – Максименко Юрий Владимирович

Родом из Винницы. Закончил Национальный аграрный университет по специальности Ученый-агроном и Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ по специальности Специфические категории/административный менеджмент. Председатель общественного объединения ВОСТОК-ЗАПАД.

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Округ № 14 – Борзова Ирина Наумовна

Живет в Виннице. Закончила Винницкий государственный аграрный университет по специальности Менеджер-экономист. Предприниматель, председатель и основатель Благотворительного фонда и ОО Всеукраинское объединение Развитие.

Округ № 15 – Пращук Виталий Юрьевич

Живет в Виннице. Закончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности Правоведение и Национальную академию государственного управления при gрезиденте Украины по специальности Государственное управление. Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Округ № 16 – Томляк Таисия Сергеевна

Родом из Винницы. Закончила Винницкий технологический промышленный колледж и Киевский университет права Национальной академии наук Украины по специальности Правоведение. Работает адвокатом. Кроме того, активно участвует в деятельности общественной организации Движение действенных демократов.

Округ № 17 – Коваль Александр Леонидович

Живет в Виннице. Окончил Винницкий государственный технический университет по специальности Инженер-механик. Был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

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Округ № 18 – Довгань Павел Олегович

Живет в Виннице. Окончил Винницкий национальный аграрный университет по специальности Учет и налогообложение и Менеджер предприятий, учреждений, организаций и их подразделений. Заместитель директора по научно-исследовательской работе в научно-исследовательском хозяйстве Агрономичное. Председатель комитета по социальным вопросам Студенческого совета Винницкой области.

Житомирская область

Округ № 62 – Герасименко Игорь Леонидович

Живет в Житомире. Окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений. Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск. Герой Украины.

Округ № 63 – Кицак Богдан Викторович

Живет в Житомире. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности История, кандидат исторических наук, преподаватель в Бердичевском педагогическом колледже.

Округ № 64 – Сигачов Вячеслав Валерьевич

Родом из Житомира. Окончил НТУУ Киевский политехнический институт по специальности Инженер-металлург, Житомирский государственный технологический университет по специальности Учет и аудит и НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности Учитель истории и обществоведения. Работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9. Участник АТО.

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Округ № 65 – Костюк Дмитрий Сергеевич

Родом из Житомира. Получил образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на историческом факультете. Журналист на телеканале Эспрессо.

Округ № 66 – Грищенко Татьяна Николаевна

Родом из Житомира. Закончила Малинский лесотехнический колледж по специальности Бухгалтер. Член общественной образовательной организации Светильник.

Округ № 67 – Кузьминых Сергей Владимирович

Из Житомира. Закончил Житомирский военный институт им. С. П. Королева по специальности Инженер-системотехник. Предприниматель и председатель благотворительной организации Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых.

Закарпатська область

Округ №68 – Пекарь Александр Викторович

Родом из Закарпатья. Получил две специальности во Львовском национальном аграрном университете: Архитектор и Землеустроитель, закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности Архитектор. Менеджер по управлению объектами инфраструктуры.

Округ №69 – Токарь Эдгар Владимирович

Родом из Закарпатья. Закончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности Правоведение. Является членом исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района.

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Округ №70 – Лаба Михаил Михайлович

Родился и живет в Закарпатской области. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности Правоведение. Председатель Невицкого сельсовета Ужгородского района, является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Ассоциация сельских, поселковых советов и объединенных общин Украины.

Округ №71 – Грабарь Сергей Владимирович

Живет в Закарпатской области. Окончил Государственную академию статистики, учета и аудита Госкомстата Украины по специальности Экономика и предпринимательство. Также получил образование в Киевском университете права Национальной академии наук по специальности Правоведение. Частный предприниматель.

Округ №72 – Носа Вадим Иванович

Живет в Закарпатской области. Окончил Львовский национальный лесотехнический университет по специальности Информационные технологии проектирования. Работал преподавателем дисциплины Компьютерные науки в Закарпатском машиностроительном техникуме.

Округ №73 – Маргитич Иван Владимирович

Живет в Закарпатской области. Получил диплом Ужгородского национального университета по специальности Экономика предприятия и Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Частный предприниматель.

Черновицкая область

Округ №201 – Лис Елена Георгиевна

Имеет специальность Учитель начальных классов, практический психолог, получила ее в Черновицком национальном университете. Учитель начальных классов в Черновицкой гимназии №2 Черновицкого городского совета, средней школы №35.

Округ №202 – Заремский Максим Валентинович

Учился в Буковинском университете, а также в Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича по специальности Право. Начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации. Общественный деятель – основатель ряда фитнес-проектов и ежегодного спортивного фестиваля.

Округ №203 – Мазурашу Георгий Георгиевич

Окончил Черновицкий механико-технологический техникум, затем – Черновицкий национальный университет по специальности Государственная служба. Ранее был членом исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения Спорт для всех, журналист.

Округ №204 – Божик Валерий Иванович

Окончил Черновицкий национальный университет по специальности Правоведение. Адвокат. Имеет большой опыт работы на руководящих выборных должностях в органах адвокатского самоуправления.

Черниговская область

Округ №205 – Семинский Олег Валерьевич

Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности Горный инженер по добыче нефти и газа. Директор строительного предприятия.

Округ №206 – Поляков Антон Эдуардович

Окончил Черниговский коллегиум № 11. Частный предприниматель, председатель ОО Украинский центр противодействия преступности и коррупции.

Округ №207 – Зуев Максим Сергеевич

Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг.

Округ №208 – Панченко Антон Александрович

Окончил Национальный университет Одесская юридическая академия по специальности Право. Частный предприниматель-аграрий.

Округ №209 – Зуб Валерий Алексеевич

Окончил Полтавский медицинский стоматологический институт. Генеральный директор КНП Черниговский медицинский центр современной онкологии, член правления ассоциации онкологов Украины.

Округ №210 – Пахомов Дмитрий Анатольевич

Учился в Национальной академии управления на факультете Финансы, банковское дело. Частный предприниматель.

Запорожская область

Округ № 74 – Касай Геннадий Александрович

Закончил Запорожский государственный машиностроительный институт по специальности Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, а также Запорожский национальный технический университет по специальности Физическое воспитание. Сейчас генеральный директор Дворца спорта.

Округ № 75 – Соха Роман Васильевич

Закончил Запорожскую государственную инженерную академию, затем – Запорожский национальный технический университет по специальности Финансы. Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

Округ № 76 – Шевченко Евгений Владимирович

Имеет квалификацию юриста, которую получил в Институте права им. В. Сташиса. Предприниматель.

Округ № 77 – Штепа Сергей Сергеевич

Окончил Запорожский национальный университет по специальности Издательское дело и редактирование. Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.

Округ № 78 – Боговин Виталий Викторович

Окончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет, факультет ветеринарной медицины. Сейчас директор частного предприятия, занимающегося дистрибуцией семян и средств защиты растений.

Округ № 79 – Яцык Юлия Григорьевна

Получила квалификацию специалиста по международной экономики и хозяйственному и корпоративному праву в Европейском университете финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, а также квалификацию специалиста по уголовному праву в Запорожском юридическом институте МВД Украины. Сейчас управляющая адвокатским бюро.

Округ № 80 – Гладкий Дмитрий Викторович

Окончил юридический факультет Запорожского национального университета. Директор адвокатского объединения. Сейчас является председателем отделения ВОО Ассоциация юристов Украины в Запорожской области.

Округ № 81 – Мельник Павел Викторович

Учился на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета и получил квалификацию магистра филологии, переводчика. Позже получил второе высшее образование и получил квалификацию преподавателя университетов и других учреждений образования. PR-директор Благотворительного фонда Алкоголь СТОП. Награжден грамотами Запорожского городского совета за активную общественную деятельность.

Округ № 82 – Никитина Марина Викторовна

Окончила классический частный университет по специальности правоведение. Юрист.

Николевская область

Округ № 127 – Пасечный Александр Станиславович

Закончил Украинский государственный морской технический университет по специальности Инженер-механик. Частный предприниматель. Сейчас активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью и председательствует в Федерации футбола Николаевской области.

Округ № 128 – Гайду Александр Васильевич

Окончил Одесский государственный экономический университет по специальности Менеджмент и предпринимательство и Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова по специальности Правоведение. Исполнительный директор промышленного предприятия.

Округ № 129 – Копытин Игорь Владимирович

Окончил Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова по специальности Правоведение. Сейчас – руководитель международного бизнеса по торговле автозапчастями для дизельных авто.

Округ № 130 – Негулевский Игорь Петрович

Закончил частное высшее учебное заведение Европейский университет по специальности Финансы. Директор промышленного предприятия.

Округ № 131 – Черноморов Артем Олегович

Окончил Киевский национальный авиационный университет по специальности Менеджер по логистике. Предприниматель в области обучения работников агрокомпаний.

Округ № 132 – Дырдин Максим Евгеньевич

Окончил Национальную академию государственной налоговой службы Украины по специальности Правоведение, является кандидатом юридических наук. Адвокат, главный советник генерального директора акционерного общества. Занимается волонтерской работой по помощи воинам ООС.

Кировоградская область

Округ № 99 – Дануца Александр Анатольевич

Закончил Кировоградский государственный технический университет по специальности Менеджмент организаций. Медиаменеджер, генеральный директор ООО Прайм-Тайм, президент Благотворительного фонда поддержки независимой прессы, а также руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Округ № 100 – Мурдий Игорь Юрьевич

Закончил Кировоградский национальный технический университет по специальности Инженер подъемно-транспортных, строительных, дорожных, мелиоративных, землеройных машин и оборудования, а также Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности Строительство дорог и аэродромов. Работает директором в компаниях, специализирующихся на дорожных ремонтно-строительных работах.

Округ № 101 – Кузбит Юрий Михайлович

Окончил юридический факультет Прикарпатского университета имени Василия Стефаника. Директор адвокатской компании и адвокат. Работал на руководящих должностях в государственных и коммерческих компаниях.

Округ № 102 – Петрощук Артем Васильевич

Окончил юридический факультет и кафедру военной юстиции Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Юрист, сейчас осуществляет адвокатскую практику в составе адвокатского объединения. Ранее работал на руководящих должностях в украинских и международных компаниях. Член Экспертного совета Министерства инфраструктуры Украины.

Округ № 103 – Воронько Олег Евгеньевич

Окончил Высшую школу управления охраной труда в Катовице по специальности Управление проектами, факультет менеджмента Национальной металлургической академии Украины. Выпускник Днепропетровского химико-технологического института, факультет технологии высокомолекулярных соединений. Предприниматель и занимается реализацией проектов в ИТ-сфере.

Львовская область

Округ №115 – Шубка Екатерина Павловна

Окончила юридический факультет Львовского национального университета им. И.Франко по специальности Правоведение. Адвокат, партнер в Адвокатском объединении. По совместительству – заместитель председателя правления ПАО Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента.

Округ № 116 – Мельник Ростислав Леонидович

Окончил Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого по специальности Лечебное дело. Председатель правления строительной корпорации и основатель Благотворительного фонда.

Округ №117 – Фединяк Роман Анатольевич

Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности История. Предприниматель в области юридического аудита первичной недвижимости и анализа рынка инвестиционных предложений.

Округ №118 – Федецкий Артем Андреевич

Окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения Открытый международный университет развития человека Украина по специальности Маркетинг. Футболист-профессионал футбольного клуба Карпаты, игрок Национальной футбольной сборной.

Округ №119 – Кавецкий Орест Юрьевич

Окончил факультет международных отношений Львовского национального университета им. Ивана Франка. Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов.

Округ №120 – Голяк Леся Владимировна

Закончила Львовскую коммерческую академию по специальности Финансы. Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению по национальным и международным стандартам учета.

Округ №121 – Саламаха Орест Игоревич

Окончил Национальный университет Львовская политехника по специальности Менеджмент – логистика, а также Львовский университет бизнеса и права по специальности Правоведение. Заместитель директора по строительству.

Округ №122 – Шумский Андрей Николаевич

Получил специальность инженер-механик в Национальном университете Львовская политехника. Основатель и директор частного предприятия.

Округ № 123 – Квасецкая Наталья Васильевна

Училась в Тернопольском национальном педагогическом университете на физико-математическом факультете, затем – в Золочевском профессиональном лицее по специальности Социальный работник. Общественная активистка.

Округ №124 – Камельчук Юрий Александрович

Окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. И. Франко. Бизнес-тренер, коуч по развитию.

Округ №125 – Яворский Николай Николаевич

Учился в Естественно-техническом лицее при Национальном лесотехническом университете Украины по специальности Лесное хозяйство. Продолжает обучение в Львовском университете бизнеса и права по специальности Журналистика. Директор строительной компании.

Округ №126 – Наконечный Владимир Михайлович

Окончил Дрогобычский государственный педагогический университет имени И. Франко по специальности Учитель истории и украиноведения. Кандидат исторических наук. Учился на факультете журналистики и международных отношений Киевского университета культуры по специальности Международные отношения. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

Напомним, 9 июня в ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.