Представник президента у Верховній Раді заявив, що у законі про ТСК з нормами про імпічмент знайшли близько десяти порушень Конституції.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВР (№ 1098), у якому йдеться про спеціальну тимчасову слідчу комісію з питання імпічменту президента, суперечить Конституції України.

Він зазначив, що закон близько десяти разів порушує Конституцію.

За словами Стефанчука, зараз продовжується вивчення питання тимчасових комісій, щодо якого має бути ухвалено рішення найближчим часом.

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Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, в якому передбачена процедура імпічменту президента.