Поліція опублікувала в мережі відео слідчого експерименту і допиту Миколи Тарасова, який є головним підозрюваним у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко.

Відео допиту Миколи Тарасова, підозрюваного у вбивстві Дарини Лук’яненко, опублікували співробітники поліції.

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У ролику показаний уривок зі слідчого експерименту. Зокрема, будинок підозрюваного і його двір.

Також у відеозаписі є частина його розповіді, в якій він зізнається у скоєнні вбивства Дарини Лук’яненко.

– Побачив на базарі. Коли вона йшла з базару, я її завів у хату. Вбив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками, – розповів він.

Нагадаємо, результати експертизи показали, що Дарина Лук’яненко померла від колото-різаної рани шиї.

Фото: pushkinska.net