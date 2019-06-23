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На Марші рівності вперше пройшла колона військових

У Марші рівності 2019 у Києві вперше взяли участь військові.

Марш рівності

Колона з 30 військових – представників ЛГБТ – вперше пройшла маршем на КиївПрайд 2019.

Доброволець батальйону Донбас Віктор Пилипенко пояснив, що вони прийшли підтримати рівність для всіх людей.

Водночас він визнав, що бути геєм у армії некомфортно, бо дуже багато гомофобів.

У Марші рівності 2019 у Києві, за попередніми підрахунками, взяли участь більше 8 тис. учасників.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за подіями навколо Маршу рівності у Києві в режимі онлайн.

Джерело: Громадське

Фото: Нацполіція

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