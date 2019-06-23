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Факти / Україна

Втрати на Донбасі: один військовий загинув, вісьмох поранено

За добу окупанти 31 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовий, ще вісьмох поранено.

ООС Донбас

У зоні проведення Операції об’єднаних сил за останню добу бойовики вісім разів застосували заборонені міномети калібру 120 та 82 мм.

Бойовики також відкривали вогонь по українським позиціям із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, 21 обстріл зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – Водяне, Старогнатівка, Широкине, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Опитне, Авдіївка та Піски.

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Ще 10 разів ворог відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – Піщане, Південне, Новолуганське, Луганське, Майорськ, Зайцеве, Новоолександрівка.

– За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям, – повідомляє штаб ООС.

Також, за даними розвідки, поранено одного окупанта, знищено БПЛА противника та пошкоджено бронемашину.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Раніше Факти ICTV писали про масштабні навчання танкістів у зоні ООС.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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