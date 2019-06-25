Введение в обращение купюры в 1000 грн в Украине может привести к негативным ожиданиям среди украинцев.

Экономический эксперт Андрей Новак считает, что сегодня не нужно вводить в обращение купюру в 1000 грн в Украине.

По его словам, зарплаты и цены в Украине не требуют введения в обращение купюры в 1000 грн.

Новак считает, что соответствующая купюра негативно повлияет на настроения украинцев, которые будут ожидать обесценения национальной валюты и высоких темпов инфляции.

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Он добавил, что подобные негативные ожидания провоцируют ускорение инфляции и девальвации гривны.

– Если украинцы увидят, что гривна обесценивается, в том числе путем введения купюр высшего номинала, у них это спровоцирует желание скупать так называемые твердые иностранные валюты, – заявил эксперт.

В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий заявил, что в результате выпуска новых банкнот и изъятия монет инфляция не ускорится.

– Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию, – сказал Смолий.

К слову, банкноту номиналом 1000 грн введут в обращение в Украине с 25 октября 2019 года.

Фото: Яков Смолий