ЦВК зареєструвала 1 180 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному окрузі.
Центрвиборчком зареєстрував 841 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
З них 229 балотуються в порядку самовисування і 612 висунутих політичними партіями.
612 кандидатів зареєстрували від політичних партій:
- 199 – висунуті партією Слуга народу;
- 136 – висунуті партією Опозиційний блок;
- 86 – висунуті партією ВО Свобода;
- 66 – висунуті партією Сила і честь;
- 38 – висунуті партією Патріот;
- 21 – висунутого партією Разом сила;
- по 20 – висунуті партіями Сила людей і Аграрною партією України;
- 17 – висунуті партією Об’єднання Самопоміч.
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До слова, ЦВК також зареєструвала 339 кандидатів, включених до списків партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі:
- 174 – від Аграрної партії України;
- 122 – від партії Патріот;
- 43 – від Партії зелених України.
Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду.
Джерело: ЦВК