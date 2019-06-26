ЦВК зареєструвала 1 180 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Центрвиборчком зареєстрував 841 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

З них 229 балотуються в порядку самовисування і 612 висунутих політичними партіями.

612 кандидатів зареєстрували від політичних партій:

199 – висунуті партією Слуга народу;

136 – висунуті партією Опозиційний блок;

86 – висунуті партією ВО Свобода;

66 – висунуті партією Сила і честь;

38 – висунуті партією Патріот;

21 – висунутого партією Разом сила;

по 20 – висунуті партіями Сила людей і Аграрною партією України;

17 – висунуті партією Об’єднання Самопоміч.

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До слова, ЦВК також зареєструвала 339 кандидатів, включених до списків партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі:

174 – від Аграрної партії України;

122 – від партії Патріот;

43 – від Партії зелених України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду.

Джерело: ЦВК