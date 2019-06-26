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Факти / Україна / Політика

Позачергові вибори 2019: ЦВК зареєструвала понад 1,1 тис. кандидатів

ЦВК зареєструвала 1 180 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Позачергові вибори 2019: ЦВК зареєструвала понад 1,1 тис. кандидатів

Центрвиборчком зареєстрував 841 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

З них 229 балотуються в порядку самовисування і 612 висунутих політичними партіями.

612 кандидатів зареєстрували від політичних партій:

  • 199 – висунуті партією Слуга народу;
  • 136 – висунуті партією Опозиційний блок;
  • 86 – висунуті партією ВО Свобода;
  • 66 – висунуті партією Сила і честь;
  • 38 – висунуті партією Патріот;
  • 21 – висунутого партією Разом сила;
  • по 20 – висунуті партіями Сила людей і Аграрною партією України;
  • 17 – висунуті партією Об’єднання Самопоміч.

Читайте: Вибори до парламенту: відомі імена та протистояння в округах

До слова, ЦВК також зареєструвала 339 кандидатів, включених до списків партій в загальнодержавному багатомандатному окрузі:

  • 174 – від Аграрної партії України;
  • 122 – від партії Патріот;
  • 43 – від Партії зелених України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду.

Джерело: ЦВК

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