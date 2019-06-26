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Факти / Україна / Політика

Суд Києва повернув проспектам Бандери та Шухевича радянські назви – КМДА оскаржить

Мер Києва подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича.

Віталій Кличко

Кличко пообіцяв оскаржити рішення про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича.

– Реваншу не буде! Ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення Київради.

Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна, – написав Кличко.

Мер української столиці також анонсував повторне ухвалення Київрадою відповідних рішень про перейменування цих двох проспектів.

– На наступній сесії Київради ми ще раз ухвалимо рішення про перейменування радянських проспектів, – додав Кличко.

7 липня 2016 року Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект ім. Степана Бандери. За це рішення проголосувало 87 з 97 присутніх на засіданні депутатів столичної міськради, проти не висловився ніхто.

Читайте: Суд у Херсоні скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк

25 червня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна в честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Дивіться в відео: Мер Києва подасть апеляцію на рішення про перейменування Московського проспекту та генерала Ватутіна

Нагадаємо, Київська міська рада погодила перейменування шести вулиць міста.

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