Кто такой Владимир Гройсман, его политическая деятельность и какая программа партии Украинская стратегия – читайте в материале Фактов ICTV.
Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Владимир Гройсман объявил о создании своей политической партии Украинская стратегия и решил идти на выборы самостоятельно, отбросив любые варианты объединения, в частности с Европейской солидарностью Петра Порошенка.
Биография
Владимир Гройсман – украинский политик, премьер-министр Украины с 14 апреля 2016 года.
Родился 20 января 1978 года в Виннице. Окончил местный Институт региональной экономики и управления по специальности Юриспруденция. По этой же специальности закончил Межрегиональную академию управления персоналом.
В 2010 году получил степень магистра по специальности Управление общественным развитием в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
Политическую деятельность начал в 2002 году, став депутатом Винницкого городского совета. Уже через четыре года победил на выборах мэра Винницы.
На следующих выборах мэра в 2010 году Гройсман снова одержал победу, причем с рекордной поддержкой – почти 78% голосов.
С 27 февраля по 27 ноября 2014 года занимал пост вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Пройдя в Раду по спискам БПП, Владимир Гройсман стал председателем Верховной Рады Украины.
14 апреля 2016 года избран на должность премьер-министра Украины.
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В конце мая Гройсман объявил, что идет на выборы в Верховную Раду во главе Украинской стратегии.
Программа партии
Украинская стратегия Гройсмана предусматривает уменьшение налогов, рост минимальной зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.
Основные пункты:
- макрофинансовая стабильность;
- устойчивое экономическое развитие;
- правовое государство и безопасность;
- достойное качество жизни.
Подробнее о предвыборной программе вы можете почитать в нашем материале.
Цель Гройсмана – создать полную энергетическую независимость и интегрировать инфраструктурный вопрос в сотрудничестве с западными партнерами.
Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Фото: Українська стратегія