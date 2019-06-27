Кто такой Владимир Гройсман, его политическая деятельность и какая программа партии Украинская стратегия – читайте в материале Фактов ICTV.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Владимир Гройсман объявил о создании своей политической партии Украинская стратегия и решил идти на выборы самостоятельно, отбросив любые варианты объединения, в частности с Европейской солидарностью Петра Порошенка.

Биография

Владимир Гройсман – украинский политик, премьер-министр Украины с 14 апреля 2016 года.

Родился 20 января 1978 года в Виннице. Окончил местный Институт региональной экономики и управления по специальности Юриспруденция. По этой же специальности закончил Межрегиональную академию управления персоналом.

В 2010 году получил степень магистра по специальности Управление общественным развитием в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Политическую деятельность начал в 2002 году, став депутатом Винницкого городского совета. Уже через четыре года победил на выборах мэра Винницы.

На следующих выборах мэра в 2010 году Гройсман снова одержал победу, причем с рекордной поддержкой – почти 78% голосов.

С 27 февраля по 27 ноября 2014 года занимал пост вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Пройдя в Раду по спискам БПП, Владимир Гройсман стал председателем Верховной Рады Украины.

14 апреля 2016 года избран на должность премьер-министра Украины.

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В конце мая Гройсман объявил, что идет на выборы в Верховную Раду во главе Украинской стратегии.

Программа партии

Украинская стратегия Гройсмана предусматривает уменьшение налогов, рост минимальной зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.

Основные пункты:

макрофинансовая стабильность;

устойчивое экономическое развитие;

правовое государство и безопасность;

достойное качество жизни.

Подробнее о предвыборной программе вы можете почитать в нашем материале.

Цель Гройсмана – создать полную энергетическую независимость и интегрировать инфраструктурный вопрос в сотрудничестве с западными партнерами.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Фото: Українська стратегія