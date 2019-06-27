Хто такий Володимир Гройсман, його політична діяльність та яка програма партії Українська стратегія – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

Володимир Гройсман оголосив про створення своєї політичної партії Українська стратегія та вирішив йти на вибори самостійно, відкинувши будь-які варіанти об’єднання, зокрема з Європейською солідарністю Петра Порошенка.

Біографія

Володимир Гройсман – український політик, прем’єр-міністр України з 14 квітня 2016 року.

Народився 20 січня 1978 року у Вінниці. Закінчив місцевий Інститут регіональної економіки та управління за спеціальністю Юриспруденція. За цією ж спеціальністю закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом.

У 2010 році здобув ступінь магістра за спеціальністю Управління суспільним розвитком у Національній академії державного управління при президентові України.

Політичну діяльність розпочав у 2002 році, ставши депутатом Вінницької міської ради. Вже через чотири роки переміг на виборах мера Вінниці.

На наступних виборах мера у 2010 році Гройсман знову здобув перемогу, причому з рекордною підтримкою – майже 78% голосів.

З 27 лютого до 27 листопада 2014 року обіймав посаду віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Пройшовши у Раду за списками БПП, Володимир Гройсман став головою Верховної Ради України.

14 квітня 2016 року обраний на посаду прем’єр-міністра України.

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Наприкінці травня Гройсман оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради на чолі Української стратегії.

Програма партії

Українська стратегія Гройсмана передбачає зменшення податків, зростання мінімальної зарплати і перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Основні пункти:

макрофінансова стабільність;

сталий економічний розвиток;

правова держава та безпека;

гідна якість життя.

Детальніше про передвиборчу програмою ви можете почитати у нашому матеріалі.

На меті у Гройсмана створити повну енергетичну незалежність та інтегрувати інфраструктурне питання у співпрацю з західними партнерами.

До речі, раніше Факти ICTV писали про те, які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Фото: Українська стратегія