Владимир Зеленский уволил троих начальников департаментов Службы безопасности Украины и назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ.
Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Руслан Баранецкий, генерал-майор ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.
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Также президент Украины уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.
С должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ уволено Александра Климчука.
Указом от 26 июня № 460 Зеленский уволил Данила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Емельяненко работал на должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ – уволен указом № 461.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.