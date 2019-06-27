Володимир Зеленський звільнив трьох начальників департаментів Служби безпеки України і призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ
Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.
Руслан Баранецький, генерал-майор раніше займав посаду начальника управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України.
Читайте: Гео Лерос став позаштатним радником Зеленського
Також президент України звільнив Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка з посад начальників департаментів Служби безпеки України.
З посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ звільнено Олександра Климчука.
Указом від 26 червня № 460 Зеленський звільнив Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Ємельяненко працював на посаді начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ – звільнений указом № 461.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.