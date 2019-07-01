Владимир Гройсман не верит в изменения в работе партии Петра Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что решил идти самостоятельно на выборы в Верховную Раду, потому что не верит в изменения в работе партии Петра Порошенко.

– С первого дня создания Блока Петра Порошенка, я никогда не был членом этой политической силы. Если бы я считал и верил в то, что там могут быть новые подходы для того, чтобы делать нужные изменения, я бы, не думая ни минуты, присоединился к этой политической силы, – сказал он.

Гройсман рассказал, что несколько назад ему предлагали возглавить Блок Петра Порошенка, но он отказался.

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– У меня не было никогда партийного билета. Это была партия Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас они ее переименовали, добавили новых людей, оставили много других людей. В принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится на пять будущих лет. Они как работали так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном походе на выборы, – добавил Гройсман.

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