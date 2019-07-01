PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Мне предлагали возглавить БПП: Гройсман рассказал, почему идет на выборы самостоятельно

Владимир Гройсман не верит в изменения в работе партии Петра Порошенко.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что решил идти самостоятельно на выборы в Верховную Раду, потому что не верит в изменения в работе партии Петра Порошенко.

– С первого дня создания Блока Петра Порошенка, я никогда не был членом этой политической силы. Если бы я считал и верил в то, что там могут быть новые подходы для того, чтобы делать нужные изменения, я бы, не думая ни минуты, присоединился к этой политической силы, – сказал он.

Гройсман рассказал, что несколько назад ему предлагали возглавить Блок Петра Порошенка, но он отказался.

Читайте: Я подготовлен к этому: Гройсман о возможности снова стать премьером

– У меня не было никогда партийного билета. Это была партия Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас они ее переименовали, добавили новых людей, оставили много других людей. В принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится на пять будущих лет. Они как работали так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном походе на выборы, – добавил Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто такой Владимир Гройсман и какая программа партии Украинская стратегия.

Источник: Свобода слова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

5 фактов о партии Порошенко Европейская солидарность
Я не ворую на государстве: Гройсман рассказал о состоянии дорог в Украине
Гройсман подвел итоги первого года введения Новой украинской школы
Гройсман рассказал, почему в Украине высокие тарифы и как их снизить
Владимир Гройсман – лидер партии Украинская стратегия
Каждый пятый украинец доверяет премьеру Гройсману – опрос
Зеленский 67%, Вакарчук 25%: кому доверяют украинцы
Украинцев должно быть больше: как работают программы по поддержке рождаемости
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка