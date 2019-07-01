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Факти / Україна / Політика

Мені пропонували очолити БПП: Гройсман розповів, чому самостійно йде на вибори

Володимир Гройсман не вірить у зміни в роботі партії Петра Порошенка.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що вирішив йти самостійно на вибори до Верховної Ради, бо не вірить у зміни в роботі партії Петра Порошенка.

– З першого дня створення Блоку Петра Порошенка я ніколи не був членом цієї політичної сили. Якби я вважав і вірив у те, що там можуть бути нові підходи для того, щоб робити потрібні зміни, я б, не думаючи ні хвилини, приєднався до цієї політичної сили, – сказав він.

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Гройсман розповів, що кілька тому йому пропонували очолити Блок Петра Порошенка, але він відмовився.

– У мене не було ніколи партійного квитка. Це була партія Петра Олексійовича Порошенка. Зараз вони її перейменували, додали нових людей, залишили багато інших людей. В принципі, я вважаю, що в цій політичній силі нічого не зміниться на п’ять майбутніх років. Вони як працювали так і працюватимуть після цього. Мене це не влаштовує, тому я прийняв рішення про самостійний похід на вибори, – додав Гройсман.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто такий Володимир Гройсман і яка програма партії Українська стратегія.

Джерело: Свобода слова

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