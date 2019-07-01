Парламентский комитет рекомендует приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ и отозвать приглашение для наблюдателей Ассамблеи на парламентские выборы.

Украинская делегация должна приостановить свое участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

С такой рекомендацией к Верховной Раде обратился парламентский комитет по иностранным делам.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что нардепам рекомендуют приостановить участие постоянной делегации в ПАСЕ до выполнения самых принципиальных моментов, закрепленных в резолюциях, принятых Ассамблеей за последние пять лет.

Речь идет об освобождении Россией военнопленных украинских моряков и политзаключенных. Также РФ должна обеспечить права крымских татар, отметил Арьев.

Читайте: Возвращение РФ в ПАСЕ: семь стран готовят резолюцию

Кроме того, комитет просит главу Верховной Рады Андрея Парубия отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы.

В свою очередь Парубий заявил, что Украина не может допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ.

Как сообщалось, комитет ПАСЕ не вернул российской делегации полномочий и пригласил проверить вопрос Венецианскую комиссию.