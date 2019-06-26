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Факты / Мир

Полноценное возвращение России в ПАСЕ откладывается

Комитет ПАСЕ не вернул российской делегации полномочий и пригласил проверить вопрос Венецианскую комиссию.

Полноценное возвращение России в ПАСЕ откладывается

В ПАСЕ оставили в силе отрицание полномочий российской делегации. Регламентный комитет Ассамблеи будет ждать решения Венецианской комиссии относительно того, являются ли депутатами Госдумы те, кто выбраны с помощью голосов оккупированного Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам).

– То есть полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос навис над россиянами дамокловым мечом, – сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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Еще один украинский представитель в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что комитет ПАСЕ проголосовал против принятия поправок, которые позволяли оставить часть санкций на российской делегации.

Напомним,  в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.

После такого решения украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ.

Фото: ПАСЕ

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