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Факти / Україна / Політика

Повернення РФ до ПАРЄ: Швеція приєдналася до протесту

Представники Швеції у ПАРЄ приєдналися до заяви семи країн на знак протесту проти повернення Росії до ПАРЄ.

Повернення РФ до ПАРЄ: Швеція приєдналася до протесту

Представники Швеції у Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналися до фінальної заяви України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення російської делегації в Асамблею.

Про це заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

За його словами, приєднання держав до заяви не означає, що делегації цих країн теж влаштують демарш у ПАРЄ.

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– Я думаю, що наступною дією буде боротьба у Венеціанській комісії, – заявив дипломат.

Як повідомлялося, комітет ПАРЄ не повернув російській делегації повноваження і запросив перевірити питання Венеціанську комісію.

Фото: ПАРЄ

Джерело: Новое время

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