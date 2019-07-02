Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов. Более 90% людей с высшим образованием. Самому молодому кандидату – 21 год, самому старшему – 82.

А сколько еще забраковала комиссия. Отказала в регистрации экс-главе администрации Януковича Клюеву. И неожиданно парламентскому каратисту Парасюку.

Необычный политический десант высадился на Львовщине. Здесь и парламентский поэт Рыбчинский, и фронтовик Княжицкий. А в городе Сокаль сошлись экс-генпрокурор Махницкий, нардеп Мусий и министр экологии Семерак.

Подозреваемая в терроризме Надежда Савченко в поселке Зайцево и ее родная сестра Вера в Авдеевке. А на Луганщине за депутатским мандатом идет младший брат Виктора Медведчука Сергей. Также известный охотник на контрабандистов Геннадий Москаль.

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А еще рекордной на этих выборах стала количество медийщиков. Таких, как Юзик, известных шоуменов или спортсменов хватает и на других округах. В Киеве, в частности, баллотируется руководитель юмористической студии Мамахохотала Роман Грищук, в Донецкой области – шоумен Сергей Сивохо, а в Одессе мастер спорта по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

И все же результаты этой гонки непредсказуемы. Из-за нашествия на округа новых кандидатов – даже опытные мажоритарщики начали нервничать. Хотя у совершенно темных лошадок шансов немного – убеждены специалисты.

И армия артистов, которые идут за мандатом, тоже немаленькая. Чего стоит только поющий ректор Поплавский, который возглавил Аграрную партию. Или супруги Белоножко, баллотирующиеся от партии Сила и честь Смешко. К ним присоединился еще и украинский певец Иво Бобул, который в политику идет вместе с политсилой Патриот экс-заместителя генпрокурора Голомши.

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Ну и какие же гонки без клонов и двойников

ЦИК зарегистрировала 8 кандидатов Зеленских.

Но и клонов же хватает. В Лисичанске у радикала Сергея Рыбакого целых три однофамильца. Причем один из них полный тезка. А в Одессе на выборы идут три Гончаренко. Есть двойники даже у партий. Адвокат Слуги народа Александр Качура насчитал более ста юридических компаний с названием их политической силы. И почти столько же выдвинутых от них кандидатов.

Но снять клонов с выборов почти нереально, – считает политтехнолог Тарас Загородний. Да и, собственно, как различить настоящего кандидата от фейкового.

К слову, регионалы, советники Януковича и родственники депутатов-беглецов: кто баллотируется на мажоритарных округах.