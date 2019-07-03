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Факты / Украина / Политика

Украина готова к новой программе с МВФ после формирования правительства – Зеленский

Украина готова присоединиться к новой программе МВФ после формирования нового правительства.

Украина готова к новой программе с МВФ после формирования правительства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером обсудил сотрудничество с МВФ.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина готова присоединиться к новой программе фонда после того, как будет сформировано новое правительство.

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Президент Украины также отметил, что сейчас страна достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что сотрудничество с МВФ остается приоритетным для украинской власти.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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