Уже совсем скоро будет представлен новый глава Нацполиции Киевской области.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что нового главу полиции Киевской области могут представить в день завершения расследования по делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова.

По его словам, процедуру подготовки офицера должны завершить со дня на день.

– Я думаю окончание служебного расследования совпадет с датой назначения нового руководителя, а также уже новый руководитель докажет те выводы к которым они пришли, если мы, Центральное управление, согласимся, – сказал Князев.

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Он добавил, что новый глава Нацполиции Киевской области анонсирует изменения, которые он планирует ввести в указанном подразделении.

К слову, 27 июня президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ Руслана Баранецкого.

Фото: МВД