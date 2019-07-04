PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Нового главу Нацполиции Киевской области назначат очень скоро – Князев

Уже совсем скоро будет представлен новый глава Нацполиции Киевской области.

Сергій Князєв

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что нового главу полиции Киевской области могут представить в день завершения расследования по делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова.

По его словам, процедуру подготовки офицера должны завершить со дня на день.

– Я думаю окончание служебного расследования совпадет с датой назначения нового руководителя, а также уже новый руководитель докажет те выводы к которым они пришли, если мы, Центральное управление, согласимся, – сказал Князев.

Читайте: В день выборов Нацполиция привлечет 72 тыс. правоохранителей

Он добавил, что новый глава Нацполиции Киевской области анонсирует изменения, которые он планирует ввести в указанном подразделении.

К слову, 27 июня президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ Руслана Баранецкого.

Фото: МВД

Источник: Громадське

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День полиции: топ-5 фактов об украинских патрульных
День полиции Украины: лучшие поздравления
В Николаеве пенсионерка организовала бордель для иностранных моряков
В день выборов Нацполиция привлечет 72 тыс. правоохранителей
В Киеве 11 псевдоминерам сообщили о подозрении: какое будет наказание
Смерть 2-летнего ребенка в Черновицкой области: подробности трагедии
Уже 50 убитых детей – Князев просит ужесточить наказание за педофилию
Роддомы, учебные заведения и ТЦ: в Киеве массовые “минирования”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка