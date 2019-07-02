Для охраны правопорядка в день выборов планируют привлечь более 72 тыс. сотрудников Нацполиции.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что на охрану правопорядка в день выборов планируют привлечь более 72 тыс. полицейских.
– Для обеспечения общественной безопасности и порядка в день выборов планируется привлечь более 72 тыс. правоохранителей, – сообщил Фацевич.
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В целом на протяжении предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях в избирательной сфере.
Напомним, с 15 июля все подразделения МВД перейдут на усиленный режим работы.
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