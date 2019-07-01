PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

У Путина назвали условие для встречи с Зеленским

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина возможна, однако для этого российская сторона хочет понять политику собеседника.

Дмитро Пєсков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого “необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника”.

Он добавил, что сейчас у Кремля есть вопросы касательно того, как украинская сторона собирается решать существующие проблемы.

– Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, – сказал Песков.

Читайте: Встреча Трампа и Путина: вопрос украинских моряков сделали приоритетным

По его словам, Путин не исключает возможности контактов с Зеленским.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может состояться.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нескромный стал замглавой СБУ – указ
Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности – причина
Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк
Разведение сил в Станице Луганской вселяет надежду – Зеленский
Это лицемерие – Элтон Джон о словах Путина про ЛГБТ
Встреча Трампа и Путина: вопрос украинских моряков сделали приоритетным
Зампредом СБУ станет полковник Нескоромный, который задерживал “бриллиантовых прокуроров”- Бутусов
В Кремле допускают восстановление нормандского формата
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка