Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина возможна, однако для этого российская сторона хочет понять политику собеседника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого “необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника”.

Он добавил, что сейчас у Кремля есть вопросы касательно того, как украинская сторона собирается решать существующие проблемы.

– Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, – сказал Песков.

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По его словам, Путин не исключает возможности контактов с Зеленским.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может состояться.