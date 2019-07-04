3 июля Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Согласно приказу Мининфраструктуры, в селах Черниговщины закрывались стационарные почтовые отделения. Истцом по делу выступило общественное объединение Общественное движение Сергея Коровченко Оновлення.

– У новой власти не будет другого пути, кроме как выполнить решение и вернуть людям возможность пользоваться услугами связи. Работа стационарных почтовых отделений должна быть восстановлена. Но для того, чтобы контролировать этот процесс, я прошу поддержать меня на выборах 21 июля. Власть должна служить людям, – написал Коровченко на своей странице Facebook.

С первого дня, когда власти решили закрыть стационарные почтовые отделения, в рамках реформы, кандидат в нардепы Коровченко встал на защиту простых людей.

– Закрытие почты – это уничтожение села. Жаль, что никто, кроме нашей команды и действующих депутатов абсолютно ничего не делали, чтобы защитить простых людей. Они только наблюдали, как один за другим на селе закрываются почтовые отделения, а наши дедушки и бабушки остаются без возможности получить вовремя газету, пенсию, оплатить коммунальные. С первого дня от начала закрытия почты, мы начали борьбу. Собрали более 50 тыс. подписей, зарегистрировали проект закона о запрете закрытия и постановление об увольнении руководителя Укрпочты, а также пикетировали Кабмин. А сегодня получили важнейшую победу в суде. И теперь нужно контролировать, чтобы уже новая власть выполнила это решение, – отметил он.

Окружной административный суд Киева решил признать противоправным и недействительным приказ Министерства инфраструктуры Украины №442 от 14 декабря 2017 года Об утверждении Стратегического плана развития публичного акционерного общества Укрпочта на период до 2021 года в части утверждения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек.

А также обязать Министерство инфраструктуры Украины восстановить работу стационарных отделений почтовой связи АО Укрпочта, замененных передвижных отделений почтовой связи во исполнение приказа №442 от 14 декабря 2017 Об утверждении Стратегического плана развития публичного акционерного общества Укрпочта.

Кстати, ранее мы писали, какие изменения предлагает ввести Укрпочта.