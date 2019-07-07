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Факты / Украина

Грозы, шквалы и ливни: на Украину надвигается непогода

На Украину надвигается непогода, которая принесет грозы, шквалы и ливни.

погода

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца суток 7 июля. Объявленный I уровень опасности.

Читайте: Что делать, если на машину упало дерево

Также сегодня днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье ливни, местами шквалы 15-20 м/с.

К слову, в Днепропетровской области бушевала непогода. Ураган валил деревья и повредил конструкции зданий, есть погибший.

Источник: Укргидрометцентр

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