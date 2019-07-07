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Факти / Україна

Грози, шквали та зливи: на Україну насувається негода

На Україну насувається негода, яка принесе грози, шквали та зливи.

погода

По Києву та Київській області у найближчі дві години очікуються грози, шквали 15-20 м/с. Така погода утримається до кінця доби 7 липня. Оголошений I рівень небезпеки.

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Також 7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті зливи, подекуди шквали 15-20 м/с.

До речі, нещодавно у Дніпропетровській області вирувала негода, яка призвела до повалення дерев та пошкодження конструкцій будівель, є загибий.

Джерело: Укргідрометцентр

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