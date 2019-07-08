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Факти / Україна

Хвороба зробила Філарета союзником Москви – ПЦУ

Хвороба зробила Філарета союзником Москви в боротьбі проти Томосу.

Хвороба зробила Філарета союзником Москви – ПЦУ

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що хвороба зробила Філарета фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.

Зоря сказав це після того, як патріарх дав інтерв’ю пропагандистському каналу Россия 24.

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Він нагадав, як півроку тому Україна отримала Томос.

– Його самого шанували за жертовність і мужність, щиро раділи заслуженій нагороді — званню Героя України. Бо наш патріарх був героєм. Який був натхненним і сам надихав, – написав він.

Архієпископ заявив, що Філарет змінився до невпізнання і здійснює невластиві йому вчинки, принижуючи і знищуючи себе.

– Зовні начебто все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоб наш патріарх давав інтерв’ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібно – щоб далі руйнувати Україну, — додав він.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ залишив Філарета у складі церкви, але заборонив йому керувати єпархією. Цим рішенням ПЦУ підпорядкувала собі всі церкви.

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