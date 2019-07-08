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Факты / Украина / Политика

Европа ожидает прозрачных парламентских выборов в Украине – Туск

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля должны пройти так же прозрачно и качественно, как и президентские.

Европа ожидает прозрачных парламентских выборов в Украине – Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что выборы в Раду должны пройти так же прозрачно, как и президентские.

– Мы все в Европе были поражены тем, какие были стандарты на предыдущих выборах в Украине. Они были конкурентными, а также свободными, честными и профессионально организованными. Я думаю, это одно из самых мощных достижений Украины, – отметил евродепутат.

Дональд Туск убежден, что следующие парламентские выборы будут проведены так же.

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– Это очень важно для вашей репутации, и я знаю, что всегда переходный период – это не самое простое время в нашей политической жизни, но для репутации важно, чтобы он также происходил в соответствии с самыми высокими стандартами.

Могу вам пообещать, что в любом случае всегда я буду вас поддерживать, – подытожил президент Евросовета.

Напомним, Дональд Туск возглавлял Европейский совет с 1 декабря 2014 года. В марте 2017 года польского политика переизбрали на эту должность, но теперь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заменит Туска на посту президента Евросовета.

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