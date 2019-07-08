Вибори до Верховної Ради України 21 липня мають пройти так само прозоро і якісно, як і президентські.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що вибори в Раду повинні пройти так само прозоро, як і президентські.

– Ми всі у Європі були вражені тим, які були стандарти на попередніх виборах в Україні. Вони були конкурентними, а також вільними, чесними і професійно організованими. Я думаю, це одне з найпотужніших досягнень України, – наголосив євродепутат.

Дональд Туск переконаний, що наступні парламентські вибори будуть проведені так само.

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– Це дуже важливо для вашої репутації, і я знаю, що завжди перехідний період – це не найпростіший час у нашому політичному житті, але для репутації важливо забезпечити, щоб він також проходив відповідно до найвищих стандартів.

Можу вам пообіцяти, що у будь-якому випадку завжди буду вас підтримувати, – підсумував президент Євроради.