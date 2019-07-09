Украинские правоохранители вместе с польскими и британскими коллегами разоблачили контрабандистов сигарет в ЕС.

Украинские силовики вместе с правоохранителями Польши и Великобритании разоблачили контрабандистов сигарет в ЕС.

Сигареты паковали в Украине, в Одесской и Киевских областях. В Европу контрафактный товар вывозили через Закарпатье.

В Одесской области удалось арестовать товар на сумму 50 млн грн. На Закарпатье задержали 13 грузовиков с сигаретами на сумму 70 млн грн.

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Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков.

Четырем лицам объявлено о подозрении.

В Госбюро расследований не исключают предположений, что к контрабанде могли быть причастны таможенники, фискалы и пограничники.

Напомним, ранее пограничники со стрельбой задержали контрабандистов в гидрокостюмах.