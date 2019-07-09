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Факти / Україна

В Україні викрили групу контрабандистів цигарок в ЄС

Українські правоохоронці разом з польськими та британськими колегами викрили контрабандистів цигарок в ЄС.

Юрий Луценко

Українські силовики разом з правоохоронцями Польщі та Великої Британії викрили контрабандистів цигарок в ЄС.

Цигарки пакували в Україні, в Одеській та Київських областях. В Європу контрафактний товар вивозили через Закарпаття.

В Одеській області вдалося арештувати товар на суму 50 млн грн. На Закарпатті було затримано 13 вантажівок з цигарками на суму 70 млн грн.

Читайте: На Закарпатті затримали контрабанду героїну на €1 млн

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що правоохоронці провели 40 обшуків.

Чотирьом особам оголошено про підозру.

У Держбюро розслідувань не відкидають припущень, що до контрабанди могли бути причетні митники, фіскали та прикордонники.

Нагадаємо, раніше прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів у гідрокостюмах.

В Україні викрили контрабандистів

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