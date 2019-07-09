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Факты / Украина

Зеленский сменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома

Владимир Зеленский уволил с должности члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Михаила Згуровского.

Зеленский сменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Михаила Згуровского.

Соответствующий указ №499/2019 появился на сайте президента Украины.

Членами наблюдательного совета Укроборонпрома были назначены Давид Арахамия и Андрей Загороднюк.

Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром М. Згуровского. Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Арахамию Давида Георгиевича, Загороднюка Андрея Павловича, – говорится в указе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, ранее Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Источник: Офис Президента

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