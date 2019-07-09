Владимир Зеленский уволил с должности члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Михаила Згуровского.
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Михаила Згуровского.
Соответствующий указ №499/2019 появился на сайте президента Украины.
Членами наблюдательного совета Укроборонпрома были назначены Давид Арахамия и Андрей Загороднюк.
Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром М. Згуровского. Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром Арахамию Давида Георгиевича, Загороднюка Андрея Павловича, – говорится в указе.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
К слову, ранее Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины.