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Факти / Україна

Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому

Володимир Зеленський звільнив з посади члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром Михайла Згуровського.

Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром Михайла Згуровського.

Відповідний указ №499/2019 з’явився на сайті президента України.

Членами наглядової ради Укроборонпрому були призначені Давид Арахамія і Андрій Загороднюк.

Припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром М. Згуровського. Призначити членами наглядової ради державного концерну Укроборонпром Арахамію Давида Георгійовича, Загороднюка Андрія Павловича, – йдеться в указі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, раніше Володимир Зеленський призначив нового заступника глави Служби зовнішньої розвідки України.

Джерело: Офіс Президента

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