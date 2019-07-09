Володимир Зеленський звільнив з посади члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром Михайла Згуровського.
Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром Михайла Згуровського.
Відповідний указ №499/2019 з’явився на сайті президента України.
Членами наглядової ради Укроборонпрому були призначені Давид Арахамія і Андрій Загороднюк.
Припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну Укроборонпром М. Згуровського. Призначити членами наглядової ради державного концерну Укроборонпром Арахамію Давида Георгійовича, Загороднюка Андрія Павловича, – йдеться в указі.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.
До слова, раніше Володимир Зеленський призначив нового заступника глави Служби зовнішньої розвідки України.