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Факты / Украина / Политика

Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов

Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

– Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины, – сказано в документе.

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В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

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