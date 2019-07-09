Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

– Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины, – сказано в документе.

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В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.